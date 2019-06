Belgen slechtste van Europa wat betreft dronken rijden

1 op de 4 Belgen geeft toe dat ze de afgelopen maand achter het stuur hebben gezeten, terwijl ze te veel gedronken hadden. Dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek. België scoort het slechtst van alle 32 bevraagde landen. We doen het ook slechter dan 3 jaar geleden. Blaasmarathons en zomerbobcampagnes, het lijkt dus allemaal niets uit te halen.

Begin deze maand tijdens 'het weekend zonder alcohol achter het stuur', werden van de 3.000 gecontroleerde bestuurders, 32 mensen betrapt op drinken en rijden. Met andere woorden: 1 procent van de gecontroleerde bestuurders.

Dat cijfer staat in groot contrast met cijfers uit een nieuw Europees onderzoek. Daaruit blijkt dat bijna een kwart (24 procent) van de bestuurders zegt afgelopen maand te hebben gereden terwijl ze te veel gedronken hadden.

Ons land scoort daarmee het slechtst van alle 32 bevraagde landen en een pak slechter dan het Europese gemiddelde van 13 procent. De Hongaren en de Finnen scoren met 4 procent het best in het onderzoek.

Fiets

En we kruipen niet enkel achter ons autostuur als we gedronken hebben. We rijden ook vaker beschonken met de fiets dan in andere Europese landen, ook dat is strafbaar. 28 procent van de Belgen zegt dat ze de afgelopen maanden met de fiets reden nadat ze te veel gedronken hadden, terwijl het Europese gemiddelde 17 procent is. Bij de motorrijders gaat het in ons land om 21 procent.

Verder blijkt uit de studie ook dat 28 procent tijdens het rijden wel eens mails leest of verstuurt of berichten leest op sociale media. Eén op de vijf mensen (22 procent) geeft bovendien ook aan dat ze niet altijd handenvrij bellen.

Campagnes overbodig?

Zomerbobcampagnes en blaasmarathons zorgen dat we, als we weten dat er gecontroleerd wordt, niet achter het stuur. Als we geen weet hebben van controles, lijken de vele campagnes echter weinig effect te hebben. een deel van de mensen niet drinkt en rijdt, toch lijkt er voor anderen weinig effect te zijn. In de studie is namelijk te zien dat we minder goed scoren dan drie jaar geleden.

Ben Weyts reageert

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vindt naar aanleiding van het onderzoek dat de bobcampagne het hele jaar door moet lopen. "Dit is naar onze mening de beste remedie. Een bobcampagne zou eigenlijk doorheen het volledige jaar moeten lopen om de mensen alert te houden van de huidige problematiek", aldus VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer.

"Bijvoorbeeld in Scandinavische landen zie je veel meer een mentaliteit waarbij rijden en drinken absoluut onverenigbaar zijn en daar zitten wij helaas nog niet”, voegt Vlaams minister Ben Weyts daar nog aan toe. “Het ontbreekt ons in Vlaanderen nog altijd aan een echte verkeersveiligheidscultuur." Volgens de minister kan de mentaliteit veranderd worden met controles én ook met sensibilisering. "We zien gelukkig ook positieve signalen, want de gevaarlijke combinatie van rijden en drinken is er cultureel een beetje aan het uitgroeien bij jongere generaties."