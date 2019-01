Belgen importeren jaarlijks 180.000 kangoeroes: "Gevaarlijk voor volksgezondheid"

België is de grootste importeur van kangoeroevlees ter wereld. Jaarlijks komen er zo'n 180.000 kangoeroes ons land binnen. Dat is problematisch, want het vlees vormt een reëel gevaar voor de volksgezondheid: de kangoeroes worden onhygiënisch geslacht en om dat te compenseren wordt melkzuur toegevoegd, dat verboden is. Daarnaast tonen beelden dat de kangoeroes op erg wrede manier worden gedood. Dierenorganisatie GAIA pleit daarom om de verkoop van kangoeroevlees in ons land stop te zetten.

Kangoeroes hebben de status van beschermde dieren. Maar dat wettelijk kader beschermt de nationale mascotte niet tegen wreedheden. Jaarlijks worden gemiddeld 1,6 miljoen kangoeroes geslacht. Ons land is volgens een rapport van GAIA verrassend de grootste importeur van kangoeroevlees. In 2016 was ons land goed voor 27 procent van de Australische vleesexport. Dat betekent dat ons land op één jaar meer dan 632 ton kangoeroevlees heeft ingevoerd, goed voor 180.000 kangoeroes.

Wreedheden

De Australische regering staat het doden van miljoenen kangoeroes toe op voorwaarde dat de dieren met één schot in het hoofd worden doodgeschoten. Maar deze regel wordt duidelijk niet gerespecteerd volgens GAIA. Veel dieren komen niet meteen om het leven en zijn veroordeeld tot een lange lijdensweg.

Daarnaast worden ook jonge kangoeroes in de buidel niet gespaard. Op beelden die GAIA in handen kreeg is te zien hoe ze met geweld de schedel worden ingeslagen. ‘Babyjoeys’ worden ook vaak onthoofd.

Gevaar voor volksgezondheid

De kangoeroe vleesindustrie ligt ook al jaren onder vuur omdat het gevaren voor de volksgezondheid inhoudt. Dat is te wijten aan de besmetting van kangoeroevlees met de pathogene bacteriën E. coli en salmonella. De besmetting is volgens GAIA onvermijdelijk: kangoeroes worden in het wild gedood en versneden, zonder enige gezondheidsinspectie. De karkassen worden op kamertemperatuur vervoerd in open wagens en worden zo blootgesteld aan stof en insecten.

Maar de industrie heeft een manier gevonden om geen aanzienlijk marktaandeel te verliezen: het routinematig reinigen van kangoeroevlees met azijnzuur en melkzuur om sporen van de pathogene bacteriën te verwijderen. Die toevoeging van melkzuur, zoals verkocht in Belgische supermarkten, is niet toegestaan.

Verbod?

GAIA pleit daarom om de verkoop van kangoeroevlees in België stop te zetten. Zij wijzen met beschuldigende vinger naar de supermarkten: “grootwarenhuisketens moeten het kangoeroevlees permanent uit de rekken halen”, klinkt het. “Aldi geeft het goede voorbeeld, aangezien het bedrijf enkele jaren geleden zich publiekelijk heeft geëngageerd dit vlees niet aan zijn klanten aan te bieden. Ook Colruyt en Lidl beslisten reeds geen kangoeroevlees meer te verkopen. Wij vragen andere ketens die kangoeroevlees verkopen om het voorbeeld van Aldi, Lidl en Colruyt te volgen.”

De dierenrechtenorganisatie richt zich ook tot de Belgische autoriteiten: “België heeft al een voortrekkersrol gespeeld in gelijkaardige gevallen, bijvoorbeeld in 2008 toen ons land het eerste Europese land was dat de handel in zeehondenproducten verbood. De status van België als 's werelds grootste importeur van kangoeroevlees is een andere reden om deze stap te zetten. Ons land kan het voorbeeld van Rusland volgen, dat de invoer in 2014 definitief verbood om redenen van volksgezondheid.”