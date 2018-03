Belgen drinken meer champagne

De consumptie van champagne in België is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er werden iets meer dan negen miljoen flessen vanuit Frankrijk naar België gestuurd. Dat is 8,9 procent meer dan in 2016. Dat meldt het Benelux Champagne Bureau.

Met meer dan negen miljoen ingevoerde flessen is België wereldwijd de op vijf na belangrijkste invoerder van wijnen uit de Noord-Franse Champagnestreek. In waarde uitgedrukt, steeg de invoer met meer dan tien procent. Die cijfers houden wel geen rekening met flessen die Belgen zelf gingen kopen in Frankrijk.

Recordjaar

De top vijf van champagne-invoerders wereldwijd bestaat uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Duitsland en Italië.

De champagnewijnen beleefden in 2017 een recordjaar. De wereldwijde omzet steeg tot 4,9 miljard euro. De Franse markt bleef stabiel op 2,1 miljard euro, maar de uitvoer steeg met 6,6 procent tot 2,8 miljard euro.