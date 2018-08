Belgen bij werknemers met meeste vakantiedagen ter wereld

Met gemiddeld 25 vakantiedagen zit België in de top 12 van de landen met de meeste verlofdagen. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-expert Mercer bij 2.191 werkgevers in 47 landen.

Werknemers in de Verenigde Arabische Emiraten hebben gemiddeld de meeste vakantiedagen: 33. Maar het kan ook een pak minder. Werknemers in Mexico en China kunnen met gemiddeld 15 verlofdagen per jaar het minst vaak op vakantie.

Met onze 10 wettelijke feestdagen per jaar bengelen we onderaan de lijst. Werknemers in 33 andere landen hebben recht op 11 of meer wettelijke feestdagen. In Colombia wordt er het meest gefeest: daar zijn er 17 wettelijke feestdagen. In Zuid-Korea heb je maar 4 feestdagen.

Verlof overzetten

Belgische werkgevers laten het minst vaak toe om verlofdagen over te dragen naar het volgende jaar. Met 47 procent van de Belgische werknemers die hun vakantiedagen kunnen overzetten, scoren we beduidend lager dan het wereldwijde gemiddelde van 75 procent.

Wereldwijd geeft amper 4 procent van de werkgevers een ongelimiteerd aantal verlofdagen aan hun werknemers. In België zijn er nog geen bedrijven in het onderzoek die zo'n vakantiebeleid hebben, al geeft 5 procent van de werkgevers wel aan dit te overwegen.