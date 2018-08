Een Belg heeft vanavond het grote lot met Euromillions gewonnen. In totaal won de gelukkige 107.839.228 euro, een duizelingwekkend bedrag. De winnende combinatie was 16-23-42-43-49 en de sterren 10 en 12.

Het is het derde hoogste bedrag ooit dat in België gewonnen werd. Op 11 oktober 2016 won een straatveger uit Schaarbeek 168 miljoen euro. Het tweede hoogste bedrag, 153 miljoen euro, werd in juni vorig jaar gewonnen.

