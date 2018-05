Belg wil niet mobiel betalen

Amper één op vier Belgen met een betaalapplicatie op hun smartphone, heeft die al eens gebruikt om een vriend of winkelier rechtstreeks te betalen. Veel verder dan het checken van hun saldo komen de meeste smartphonegebruikers niet. Dat blijkt uit de icapps Technologiebarometer.

63 procent van de Belgen heeft een betaal-app, maar slechts een kleine minderheid benut de mogelijkheden ten volle. Vooral wat mobiele betalingen betreft lopen we achter. Ruim 80 procent gebruikt de app om zijn saldo op de bank te cecken. 68 procent gaat nog iets verder, en doet ook overschrijvingen.

"Belgen zijn trager"

Terwijl slechts 29 procent van de mensen met een betaalapplicatie al eens mobiel geld overgemaakt heeft aan een vriend of collega. Dat is opvallend, aangezien vrijwel alle apps van grootbanken een module van Bancontact bevatten voor snelle betalingen via een QR-code. "Belgen zijn vaak iets trager met het omarmen van nieuwe technologische mogelijkheden”, zegt Wouter Martens, CTO bij icapps. "Ook bij online banking waren onze landgenoten kritisch, en wilden ze eerst zeker zijn dat het systeem goed werkte."

Verwarring

Voor betalingen in de winkel tekent zich een gelijkaardige tendens af. Bij handelaars haalt amper 24 procent zijn smartphone boven om te betalen. "Het overaanbod aan betaalmogelijkheden, dat niet door iedere handelaar op dezelfde manier geïmplementeerd wordt, zorgt voor verwarring", denkt Wouter Martens. Zo kiezen sommige winkels voor terminals met contactloos betalen, terwijl andere kiezen voor een app zoals Payconiq.

We besluiten om ons land met Kenia te vergelijken: waar kan je het gemakkelijkst mobiel betalen?

(Meer onder de video)

M-Pesa

Mobiel betalen is al sinds enkele jaren de norm in Kenia. M-Pesa, het betaalsysteem van de grootste provider Safaricom, is zo wijdverspreid dat je er overal mee kan betalen. Je kan geld naar vrienden sturen, in de bus betalen of bij het kleinste kraampje langs de straat betalen.