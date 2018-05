Belg wil minder geld voor cultuur

Laat de Belg zelf de begroting opstellen, en er gaat meer geld naar politie, onderwijs en gezondheidszorg. Cultuur, economie en de ambtenarij moeten inleveren. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis.

De fiscus vroeg gebruikers van Tax-on-web vorig jaar om tien grote uitgavencategorieën te rangschikken: welke zaken moeten budgettaire prioriteit krijgen en naar welke moet er minder belastinggeld gaan? Bijna 48.000 Belgen deden die oefening. Helemaal bovenaan staan gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid.

Leger en ambtenarij

Gezondheidszorg omvat de uitgaven voor geneesmiddelen en medische behandelingen. Sociale zekerheid omhelst de uitkeringen. Helemaal onderaan bungelt de cate­gorie 'cultuur en ontspanning', in de buurt van het leger en de ambtenarij. Het grootste verschil met de huidige begroting zien de kranten bij de ambtenaren en de staatsschuld. Daar zou fors minder geld naartoe moeten gaan.

Vandaag is het de op een na belangrijkste uitgavenpost voor de verschillende overheden. Ook cultuur, economie en sociale zekerheid staan in de werkelijke begroting hoger. Omgekeerd vinden we dat er meer geld moet gaan naar publieke voorzieningen, onderwijs, klimaat, gezondheidszorg en de politie.