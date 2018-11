Belg wast geld nog altijd massaal wit

De Belg blijft massaal zwart geld 'witten'. Tot 25 oktober van dit jaar werden 1.674 amnestie-aanvragen ingediend, goed voor een bedrag van iets meer dan een miljard euro, schrijft De Standaard vandaag. Na twaalf jaar regulariseren, blijft er dus nog altijd zwart geld boven komen.

In 2013, onder de regering-Di Rupo, werd aangekondigd dat de mogelijkheid een allerlaatste keer zou gelden. Maar de huidige regering-Michel voerde in 2016 toch een nieuwe amnestieregeling voor zwart geld in. Die regeling kwam erg moeizaam op gang. Zo was het lang wachten op samenwerkingsakkoorden met de ­regio's over het regulariseren van lokale belastingen.

Maar nu lijkt de regeling op kruissnelheid te zitten. Er wordt nog een eindejaarsrush verwacht. Van het miljard euro dat is aangegeven, werd al voor 883,6 miljoen euro dossiers afgehandeld. Dat levert de schatkist 326 miljoen euro op, waarvan 170 miljoen euro dit jaar.

200 miljoen

Voor de begroting 2018 rekent de regering op 200 miljoen euro opbrengst. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt zegt in de krant dat hij verwacht dat de regularisatie-aanvragen nog zullen stijgen, nu de informatie-uitwisseling met landen zoals Zwitserland volop loopt.