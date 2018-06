Belg neemt geen verlof voor Rode Duivels

Het wereldkampioenschap voetbal, en vooral de wedstrijden van de Rode Duivels, hebben geen invloed op het verlof van werknemers. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. HR-dienstverlener Acerta keek naar de afwezigheden in 40.000 bedrijven tijdens het vorige EK in 2016. Het aantal afwezigheden op dagen na de wedstrijd was niet hoger dan andere jaren.

De Rode Duivels beïnvloeden het aantal afwezige werknemers dus niet. Ook in geslacht waren er geen opmerkelijke verschillen.

Wedstrijd tijdens werkuren

Het grote verschil met het WK van 2014 en het EK van 2016 is dat de wedstrijden nu tijdens de werkuren doorgaan. De eerste wedstrijd op maandag 18 juni begint om 17 uur. Acerta vindt het daarom belangrijk dat de werkgevers goede afspraken maken met hun werknemers.