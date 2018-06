Belg is meest gestresseerde bestuurder van Europa

Meer dan één op de zeven Belgen zegt zich gestresseerd te voelen achter het stuur. Dat is het hoogste percentage van heel Europa, zo blijkt uit een studie van Vinci Autoroutes waarover Vias bericht. Dat vertaalt zich onder meer door het steeds toenemende gebruik van de claxon: bijna zes op de tien gebruikt die onnodig, bijna zoveel als de Italianen en de Grieken.

Vijftien procent van Belgische bestuurders zegt zich gestresseerd te voelen. Ter vergelijking: in Nederland is dat maar acht procent. De oorzaak van de stress ligt deels bij een toename van de files, maar daarnaast speelt ook de ruimtelijke ordening een rol. Door de lintbebouwing langs vele wegen, moet je in België continu alert zijn voor alle soorten weggebruikers, zegt Vias.

Claxon

Nog opmerkelijk in het Europese onderzoek: Belgen zijn specialist in het gebruik van de claxon: 58 procent van de Belgen zegt dit vaak te doen ten opzichte van gemiddeld 50 procent in Europa. Nog iets waarin we 'uitblinken' is rechts inhalen op de autosnelweg: 40 procent tegenover 34 procent gemiddeld.

In Europa zijn het de Belgische bestuurders die aangeven het minst de snelheidslimieten in de buurt van wegenwerken op autosnelwegen te respecteren. Maar we dragen wel onze gordel.

Alcohol

Alcohol achter het stuur blijft een groot probleem in België, zo blijkt ook uit de enquête. De Belgen kruipen 2 keer vaker achter het stuur wanneer ze mogelijk boven de wettelijke alcohollimiet zitten (23 procent in België ten opzichte van 10 procent gemiddeld). Dat vertaalt zich ook meteen op onze wegen. Acht procent heeft een ongeval of een bijna-ongeval gehad dat te wijten was aan overmatig drankverbruik. Dat is 2 keer meer dan de Engelsen bijvoorbeeld (4 procent).