Belg lichamelijk 6 jaar ouder dan leeftijd

De werkende Belg is lichamelijk gemiddeld al 6.1 jaar ouder dan haar/zijn kalenderleeftijd. Dat blijkt uit het Nationaal Gezonderzoek van 2018. En dat is vooral te wijten aan roken, een gebrek aan lichaamsbeweging, een tekort aan slaap en te veel stress.

Het onderzoek concludeert ook dat je werkgever wel degelijk een grote rol speelt in je lichamelijke gezondheid. Want wie in een bedrijf dat meer inzet op gezondheid van haar werknemers is ook effectief gezondern dan wie werkt in een bedrijf dat dat niet doet.

CEO's, managers, ondernemers en zelfstandigen scoren over het algemeen een pak beter op vlak van gezondheid. Maar toch schemert dat niet altijd door naar de werkvloer, tot frustatie van wie daar aan de slag is. Meer dan de helft (57%) van de werknemers is namelijk niet tevreden over de mogelijkheden die de werkgever biedt om een gezonde levensstijl op de werkvloer te bevorderen.