Belg ineens "2.000 miljard euro rijker"

Een Belg uit Dinant wist vorige week even niet wat hij zag toen hij zijn rekening checkte. Daar stond ineens 2.000 miljard euro op. De man was zo voor eventjes de rijkste mens ter wereld. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De storting had wellicht te maken met fraude via een website waar hij eerder al eens zijn betaalgegevens had achtergelaten. Sindsdien ging er maandelijks bijna 35 euro van zijn rekening. Nadat de man die betalingen had stopgezet, werd het bedrag van 2.000 miljard euro gestort.

De man merkte het bedrag op toen zijn maandelijkse kosten stegen. “Ik dacht dat veel van mijn problemen zouden worden opgelost. Plots was ik de rijkste mens ter wereld”.

Bankkaart geblokkeerd

De man nam meteen contact op met zijn bank en liet zijn kredietkaart blokkeren. Zijn oude kaart is nu niet meer geldig en dus heeft hij ook niet langer de bankrekening van een miljardair.

Ondanks de vergissing zijn er wel nog heel wat mensen in Dinant die echt denken dat hij nu miljardair is. “Toen ik mijn verhaal op Facebook deelde, kreeg ik plots heel wat vriendschapsverzoeken van mensen die ik helemaal niet ken. Sommigen wilden dat ik hen hielp”, zegt de man.