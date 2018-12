Bel20 op laagste peil sinds zomer 2016

De Europese beurzen duiken opnieuw stevig in het rood, en ook de Brusselse beurs noteert omstreeks 15u45 met een verlies van ruim 3 procent. Nagenoeg alle waarden in de Bel20 sterindex kleuren rood, op Cofinimmo na, dat het hoofd nipt boven water weet te houden.

De Bel20 zakt tot 3.335,95 punten, of het laagste niveau sinds de zomer van 2016. Ook elders in Europa kleuren de beurzen dieprood. In Amsterdam gaat de AEX eveneens 3 procent lager, in Parijs verliest de CAC40 ruim 2,6 procent en in Frankfurt gaat de DAX zowat 2,7 procent lager.

In New York zijn de effectenbeurzen donderdag eveneens flink in het rood van start gegaan. De arrestatie in Canada van de financieel directeur van het Chinese telecomconcern Huawei wakkerde de angst voor een verdere escalatie van de handelsoorlog aan. Ook de energiesector weet de aandacht op zich gericht door de sterk gedaalde olieprijzen.

Justitie in Canada pakte Meng Wanzhou, een van de vicevoorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, op. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan de VS waar het bedrijf wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Op de beurzen in het Verre Oosten en Europa leidde de arrestatie van Meng al tot forse verliezen onder de chipbedrijven en andere toeleveranciers van het niet-beursgenoteerde Huawei.

Beleggers wachten verder op de uitkomsten van een vergadering van oliekartel OPEC. Tijdens het overleg worden naar verwachting afspraken gemaakt over het inperken van de olieproductie. Berichten over minder dan de verwachte beperking zetten de olieprijzen onder druk. Een definitieve beslissing over ingrepen volgt op het moment dat bekend is in hoeverre partner Rusland ook bereid is mee te doen. In aanloop zakte de prijs van een vat Amerikaanse olie 2,7 procent tot 51,46 dollar.

