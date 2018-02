Bel20 halveert verlies

Verschillende Europese beurzen zijn er in geslaagd om een deel van hun openingsverlies van vanmorgen weg te werken. Het verlies van de Bel20 is intussen meer dan gehalveerd. Er is nu een daling van ongeveer 1,5 procent, bij de opening van de beurs om 9 uur was dat nog 3,7 procent.

Na de Amerikaanse en Aziatische beurzen zakte vanmorgen ook de Belgische Bel20 in het rood. Alleen Telenet kon de schade beperken. Bij Ontex, AB InBev en KBC was er een verlies van 2,9 procent. Bij het Belgische biotechbedrijf Galapagos was het verlies het grootst: meer dan 5 procent. Alle bedrijven op de Bel20 staan nog in het rood.

Hetzelfde beeld elders in Europa: de AEX-index in Amsterdam staat op -1,8 procent en de CAC40 in Parijs op -1,4 procent. Londen en Frankfurt noteren nog op zowat 2 procent verlies. Bij opening gingen die verschillende Europese graadmeters tot 3,6 procent lager.