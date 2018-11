Bekijk hier waarom Rode Neuzen Dag zo belangrijk is

Vanavond werd in het Antwerps Sportpaleis Rode Neuzen Dag afgesloten. Dat gebeurde met een gigantische show, Rode Neuzen Dag XL. Heel wat artiesten kwamen er optreden, maar er werden ook getuigenissen getoond die het belang van Rode Neuzen Dag nog maar eens benadrukten. Bekijk hieronder alle getuigenissen.

Elise (18) werd verkracht toen ze twaalf jaar was, maar vertelde dat vier jaar lang aan niemand. Daardoor heeft ze nu angstaanvallen en durft ze niet meer alleen op straat. Bekijk haar volledige verhaal hieronder:

Thalia en Fauve verblijven in de eetstoornissenkliniek van het UZ Gent. Thalia (17) probeerde al meerdere keren om uit het leven te stappen en heeft ook al enkele opnames achter de rug. Fauve (17) woog amper dertig kilo toen ze in juli op de afdeling aankwam.

De papa van Berre kreeg vorig jaar kanker. Berre was heel verdrietig en kreeg ook woedeaanvallen. Op school werd hij gepest, onder meer met de ziekte van zijn vader. Maar gelukkig was er Jordi, een toezichter op school, die hem in die moeilijke periode hielp.

Lien is 24 jaar en wordt al sinds haar acht jaar gepest. Ze heeft het gevoel alsof ze niet meer thuishoort op deze wereld. Ze is bij elf psychologen en acht psychiaters geweest. Ze heeft elf opnames achter de rug en heeft 39 verschillende soorten medicatie geslikt. Bekijk haar levensverhaal hieronder.

Heb je zelf nood aan een goed gesprek? Weet dat u altijd een luisterend oor vindt op de zelfmoordlijn, op hun website of op het gratis nummer 1813.