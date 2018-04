Bejaardentreintje rijdt in gracht

Er zijn vanmiddag drie gewonden gevallen toen een deel van een toeristentreintje in de gracht belandde in de Booitshoekestraat in Koksijde. De bestuurder van het treintje moest uitwijken voor twee fietsers. Aan boord zaten 33 personen, allen bewoners van Woonzorgcentrum Ter Duinen. Onder hen verschillende mensen in rolstoelen en mindervaliden.

Het ongeval vond plaats in de Booitshoekestraat in Koksijde. De bestuurder van het toeristentreintje, met bejaarden uit het Woonzorgcentrum Ter Duinen die op uitstap waren, moest uitwijken om een botsing met twee fietsers te vermijden. Door dat manoeuvre belandde het achterste deel van het treintje in de gracht.

Doordat er verschillende personen in een rolstoel en mindervaliden aan boord waren van het treintje, was er even paniek. Uiteindelijk werden drie personen met schaafwonden afgevoerd naar het ziekenhuis van Veurne, er vielen geen zwaargewonden. De overige bewoners werden opgevangen door de hulpdiensten en zijn met een bus terug naar het woonzorgcentrum gebracht.