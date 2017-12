Bejaarde man komt om bij brand Kortrijk

In Kortrijk is vanmiddag een man van 89 om het leven gekomen bij een brand in zijn huis. Dat bevestigt de woordvoerder van de brandweerzone Fluvia aan VTM NIEUWS.

De brand werd opgemerkt door zijn huisarts, die bezocht de man voor een routinecontrole. “De huisarts stelde een hevige rookontwikkeling vast en heeft de hulpdiensten verwittigd”, zegt woordvoerder Piet Beirlaen van de brandweerzone Fluvia. “De brand was beperkt en snel geblust, maar voor de hoogbejaarde man kwam alle hulp te laat.”

De brand ontstond in de keuken van de kleine woning aan Hoog Mosscher. “Er was een beperkte vuurhaard ter hoogte van het fornuis, wellicht is het slachtoffer gestikt door de rook.” Volgens de eerste bevindingen van een deskundige van het parket heeft de mouw van de man vuur gevat.