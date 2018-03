Bejaard koppel gestorven door CO-vergiftiging

In Mesen in West-Vlaanderen zijn twee mensen omgekomen, vermoedelijk door een CO-vergiftiging. Het gaat om een koppel van 77 jaar. Ze werden deze middag dood aangetroffen in hun woning. Het kan zijn dat ze daar al een tijdje lagen, maar ze werden pas vandaag gevonden. Dat bevestigt de politie van Ieper aan VTM NIEUWS.

Het was de politie die na een melding van de buren het huis binnendrong en daar de lichamen aantrof van het ouder paar G.V. en S.V.. Wellicht zijn ze gestorven aan de gevolgen van een koolstofmonoxidevergiftiging, ook wel de 'stille doder' genoemd. De brandweer heeft in de woonst alvast verhoogde CO-waarden gemeten.

Het parket kon niet bevestigen wanneer het echtpaar precies gestorven is.

De jongste dagen waren er in Vlaanderen al meerdere sterfgevallen door een CO-vergiftiging. Vorige week nog kwam een man in Rijkevorsel om het leven en maandag werd in Lier een 29-jarige vrouw aangetroffen die omkwam door CO-vergiftiging. Elk jaar maakt de stille doder slachtoffers. Een goede ventilatie en goed werkende verwerkingstoestellen kunnen CO-vergiftiging voorkomen.