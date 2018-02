"Behandel kankers in beperkte centra"

Gynaecologen vragen minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) om de behandeling van baarmoeder­(hals)­kanker alleen in die ziekenhuizen toe te staan, waar die behandeling via een kijkoperatie gebeurt. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Voor wie via een kijkoperatie geopereerd wordt bij baarmoeder- of baarmoederhalskanker, zijn de gevolgen minder zwaar. Bovendien zijn de kosten voor de sociale zekerheid lager.

Te weinig kijkoperaties

Er is wel één probleem: momenteel wordt baarmoederkanker slechts in 52 procent van de chirurgische ingrepen behandeld via zo'n kijkoperatie. Bij baarmoederhalskanker gaat het om 57 procent. Dat blijkt uit een Effect-studie die de Belgische Stichting Kankerregister uitvoerde op basis van gegevens van 2012 tot 2015. Gegevens die door het Riziv werden verzameld in 2015 geven hetzelfde beeld.

Opmerkelijk: in de grootste ziekenhuizen - de ziekenhuizen die de meeste gevallen van baarmoeder(hals)kanker behandelen - gebeurt tot 95 procent van de ingrepen wel via een kijkoperatie.

Brief naar De Block

Acht gynaecologen schreven daarom een brief naar minister De Block, met de vraag om de behandelingen te centraliseren in referentiecentra.

De Block is helemaal gewonnen voor zo'n systeem waarbij maar enkele gespecialiseerde ziekenhuizen bepaalde kankers behandelen, klinkt het.