Begrafenis uitgesteld door staking bpost

Bij bpost zijn ze voor de derde dag op rij aan het staken. Na de sorteercentra en de posttransporten, is het de beurt aan de postbodes. Zij leggen de hele dag het werk neer, uit protest tegen de werkdruk die ze te hoog vinden en het tekort aan personeel. Maar doordat brieven niet toekomen, worden er zelfs begrafenissen uitgesteld.

Meer dan negentig procent van de postbodes zou staken, aldus goed ingelichte bronnen. En ook maandag en dinsdag wordt normaal nog gestaakt. De impact van de syndicale actie verschilt van regio tot regio.

Directie en vakbonden bij bpost zaten gisteren de hele dag samen. Daarbij werden "belangrijke en zeer concrete" voorstellen op de tafel gelegd, zo maakten ze nadien bekend. De voorstellen worden nu geëvalueerd en er is een nieuwe vergadering gepland op maandagochtend. Zowel de bonden als bpost mogen niets zeggen over het verloop van de gesprekken.

"Lopen van bus naar bus"

"Omdat de werkdruk voor ons veel te hoog is geworden en wij onze overuren niet kunnen opnemen, geraken collega's oververmoeid. En dat is een vicieuze cirkel", klinkt het bij het personeel. "We moeten lopen van bus naar bus. Ik ken heel veel collega's die elke dag moeten lopen en met moeite van hun flesje water kunnen drinken om op tijd te komen. Dat kan gewoonweg niet meer, dat is onhoudbaar."

Begrafenis uitgesteld

Ook de uitvaartsector ondervindt hinder van de staking. Rouwbrieven geraken niet bij bestemmelingen en daarom stellen families hier en daar een uitvaart uit. "We hadden een overlijden waarvoor de begrafenis gepland was op maandag, maar op vraag van de familie is die uitgesteld naar woensdag", klinkt het bij een begrafenisondernemer.