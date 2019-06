Beelden van levende koeien met een gat in hun flank zorgen voor commotie

In Frankrijk is commotie ontstaan nadat een dierenrechtenorganisatie beelden publiceerde van levende koeien met een gat in hun flank. Dat gat is bewust gemaakt om in de magen van de koe te kunnen kijken, om zo de spijsvertering beter te kunnen bestuderen.

Niet alleen in Frankrijk, ook dichter bij huis in Gembloux, in Namen, staan in een onderzoekscentrum twee koeien met zo’n venster. En ook in het Nederlandse Utrecht hanteren ze deze methode. Men onderzoekt wat de effecten van voeding op de melkproductie zijn. Ze kijken ook of de uitlaat van het methaangas naar beneden kan.

GAIA reageert

“Niet alleen wij reageren verontwaardigd”, zegt Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie GAIA. “We hebben ook al verontwaardigde reacties gekregen van mensen.” Volgens GAIA is er altijd een risico op infectie. Zeker als eender wie er met zijn hand in kan.