Bedwants breekt door: piek in aanvragen bij ongediertebestrijders

Samen met mooie herinneringen en souvenirs nemen we soms ook nog wat anders mee vanop die mooie, verre vakantiebestemming: bedwantsen. Ongediertebestrijders zien een piek in het aantal aanvragen.

Een roodbruin, ovaalvormig beestje. Meestal niet groter dan 5 millimeter. Eenmaal volgezogen met bloed iets van een 7 millimeter. Niet in staat om te springen of vliegen. Makkelijk te bestrijden, denkt u? Integendeel. Bedwantsen zijn van het meest kwaadwillige ongedierte, zo goed als niet uit te roeien zonder professionele hulp.

Verdelgers in ons land merken het: Rentokil heeft nu gemiddeld 60% meer bestrijdingsaanvragen dan voor 2018, zegt het bedrijf. De firma rukt uit voor alle ongewenste bezoekers in huis, tuin of auto - ratten, muizen, mieren, vliegen, wespen en muggen - maar het is vooral de kleine, stinkende wants die de stijging van het aantal telefoontjes en mailtjes veroorzaakt. “Ze worden meegenomen door mensen die reizen en de beestjes in hun bagage transporteren”, klinkt het. “We bestrijden ze ook vaker in bussen en vrachtwagens en op publieke plekken zoals cinemazalen.”

Ook bij de firma Descroes in Antwerpen zien ze een stijging. “Vroeger kwam de bedwants enkel sporadisch voor, in hotels of op plaatsen waar veel reizigers verbleven. Sinds een drietal jaar is hij ingeburgerd in onze regio”, zegt Peter Lemmens van het bestrijdingsbedrijf.

Met hoeveel de bedwantsen vandaag zijn, wordt niet bijgehouden - al zouden er in de eerste vier maanden van 2019 naar schatting evenveel waargenomen zijn als in heel 2018.

Uw bed als toilet

Warme zomers zoals die van vorig jaar maken het verschil niet tussen meer of minder bedwantsen. Dat is wel zo bij hoornaars of muggen. “De bedwants leeft binnen, waar de temperatuur niet erg schommelt”, zegt insectendeskundige Peter Berx. “Hij is meester in verstoppertje spelen, trekt zich terug in spleetjes en kiertjes, achter plinten.” Ze komen ’s nachts tevoorschijn, op zoek naar voedsel, meestal met tientallen tegelijk.

Bedwantsen worden aangetrokken door de CO2 die we tijdens het slapen uitademen, onze lichaamswarmte en bepaalde geurstoffen. Ze kruipen via de poten van ons bed of langs de muur naar boven- lopen kunnen ze, tot zelfs 30 meter per nacht - en... doen zich uiteindelijk tegoed aan ons bloed. Wat je ervan krijgt, zijn jeukende bulten, vaak drie naast elkaar. Die jeuk kan tot een week aanhouden.

Wie de bedwants opmerkt met het blote oog of rode of zwarte stipjes ziet op de lakens of de bedrand - het zijn uitwerpselen - is meestal al te laat. “Ze planten zich snel voort en zijn uiterst hardnekkig: ze kunnen maanden zonder voedsel”, zegt Berx. “Dankzij hun skelet drogen ze niet snel uit en veel insecticiden dringen niet goed door hun pantser.”

Preventief handelen, dan maar? “Dat kan door op reis koffers in een badkuip te zetten of op een metalen bagagerekje: die zijn te glad voor de bedwants.”

Wie vermoedt de lastpakken toch meegenomen te hebben, doet er goed aan z’n bagage buiten uit te pakken, de kleren op hoge temperatuur te wassen of in de diepvries te steken. Ongediertebestrijders behandelen een plaag met stoom of hitte - de ruimte wordt dan opgewarmd tot meer dan 57 graden, dan sterft de bedwants. Soms worden zelfs honden ingezet. “We gebruiken ze nu ruim een jaar”, zegt Peggy Declercq van Rentokil. “De honden worden speciaal opgeleid om bedwantsen te detecteren. Ze komen dan snuffelen in kamers of huizen, al is de aanwezigheid van het ongedierte soms zo duidelijk dat een hondendetectie niet nodig is.”