Bedrijfsauto inruilen? Dit levert het je op!

Het aantal bedrijfswagens in ons land blijft stijgen, ondanks de pleidooien om de groei te beperken. Sinds 1 januari kunnen werknemers met een bedrijfswagen kiezen: hem houden of extra loon kiezen. Maar wat betekent dit nu voor jou?

Concreet kan al wie een bedrijfswagen heeft, kiezen om die in te ruilen tegen een som geld. Hoe groot die som is, wordt bepaald op basis van de waarde van je laatste wagen. Een ingewikkelde berekening, maar het komt erop neer dat je 17 procent van de cataloguswaarde van je bedrijfswagen in handen krijgt. Had je ook een tankkaart? Dan komt daar nog eens twintig procent bovenop.

Wat betekent dit voor jou?

Het lijkt allemaal nogal abstract, dus VTM NIEUWS maakte de berekening voor vijf populaire bedrijfswagens. Kijk hier hoeveel je in ruil voor deze wagens kan krijgen sinds 1 januari. Opgelet: dit is berekend op de waarde van een nieuwe wagen en kan dus lichtjes verschillen van de waarde van jouw model.

Via deze website kan je ook berekenen hoeveel je krijgt als je je bedrijfswagen inruilt voor cash.

Even zwaar belast

Net als je bedrijfswagen of een eventuele gsm, zal ook dit bedrag beschouwd worden als een 'voordeel van alle aard'. Met andere woorden krijg je de som geld 'gratis' van je werknemer, maar wordt die even zwaar belast als je bedrijfswagen.

Eind 2016 legde premier Michel een mobiliteitsbudget op de onderhandelingstafel, om het aantal bedrijfswagens omlaag te halen. Initieel was het voorstel: een budget dat vrij kan besteed worden aan alternatieven voor de wagen, voor wie zijn bedrijfswagen inlevert.