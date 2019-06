Bedrijf Zaventem gehackt: 1.000 mensen (technisch) werkloos

ASCO Zaventem, een bedrijf dat vliegtuigonderdelen maakt voor onder andere Airbus en Boeing, is gehackt. Dat bevestigt het bedrijf aan VTM NIEUWS. Tot en met woensdag zijn ongeveer duizend werknemers daarom technisch werkloos. Het gaat om een geval van ransomware, hoeveel losgeld er gevraagd wordt, is niet geweten.

ASCO benadrukt wel dat de werknemers recht hebben op een vergoeding omdat ze thuis moeten blijven door overmacht.

Wie achter de aanval zit, en wat hun doel is, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet geweten of er een onderzoek komt van de politie.