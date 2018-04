Bedrijf tankt straks direct uit windmolen

Vlaamse bedrijven mogen straks een directe lijn leggen tussen hun bedrijf en een windmolen of zonnepark, zonder via het distributienet te passeren. De Vlaamse regering gaat de regels daarvoor versoepelen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Bedrijven kunnen binnenkort een rechtstreekse lijn leggen tussen hun filiaal en een windmolen of zonnepark. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) hoopt met de soepelere regels daarvoor bedrijven te overtuigen om toch te investeren in hernieuwbare energie. Energie-adviseur Alex Polfliet (Zero Emission Solution) noemt de maatregel alvast een 'gamechanger' om bedrijven over de streep te trekken.

Volgens Tommelein wordt de vrees van de distributienetbeheerders Eandis en Infrax dat te veel hernieuwbare energie wordt afgekoppeld van het net, nu ongegrond. Door de groei van hernieuwbare energie dreigt het net zelfs overbelast te worden op zonnige en winderige dagen.

Bedrijven die zo'n kabel leggen, moeten nog wel bijdragen aan de openbaredienstverplichtingen die nu worden verrekend in de prijzen voor energiedistributie.