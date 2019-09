Bedrijf ontruimd na vondst van granaat in Antwerps havengebied

In Antwerpen is woensdagochtend opnieuw een granaat gevonden op straat, ditmaal op de Noorderlaan in het havengebied. Dat zegt de federale politie. Er is een perimeter ingesteld en één bedrijf in de omgeving, logistiek dienstverlener Commodity Centre Belgium, is preventief ontruimd.

"De granaat bevindt zich tussen een voertuig en een gebouw en de veiligheidspin zit er nog in", zegt Sarah Frederickx van de federale politie. "We nemen echter het zekere voor het onzekere. Ontmijningsdienst DOVO komt ter plaatse, net als de federale gerechtelijke politie van Antwerpen en het labo." Wie verantwoordelijk is voor het springtuig en wat het eventuele doelwit was, is niet bekend.

Op de Noorderlaan is een 100 meter lange perimeter ingesteld tussen de Göteborgweg en Treurenborg. Het verkeer kan daar voorlopig niet passeren.