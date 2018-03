Bedreiging bij Allianz België

Bij verzekeringskantoor Allianz is gisterenavond een dreiging binnengekomen. De kantoren in Brussel en Antwerpen zijn vandaag gesloten, een kleine duizend personeelsleden kreeg de boodchap om vandaag thuis te werken. Wat de dreiging precies inhield wil Allianz niet kwijt, maar de directie wilde in elk geval geen risico nemen tot de politie verder onderzoek had gedaan.

Lucie Moers, woordvoerder van Allianz, bevestigt aan VTM NIEUWS dat er gisteren rond 18u vanuit de overheid een bericht kwam over een potentiële dreiging. Allianz heeft daarom besloten om al haar kantoren te sluiten voor vandaag. De werknemers zijn hiervan op de hoogte gebracht via verschillende communicatiekanalen.

De woordvoerder van Allianz bevestigde intussen dat de werknemers maandag weer aan het werk gaan. Wat de inhoud van de bedreiging precies was, is nog niet duidelijk.

Foto: Google Maps