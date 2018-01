Bednet werkt nu met mobiele camera in klas

Bednet werkt vanaf nu met mobiele camera's. Dankzij Bednet kunnen zieke kinderen van thuis uit les volgen. Vroeger stond er een camera vast in één lokaal. Nu kan de camera elke les mee verhuizen. Vooral voor leerlingen in het secundair onderwijs is dat noodzakelijk, want zij hebben elk uur les in een ander lokaal.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bracht vanochtend een bezoek aan de klas van mucopatiënt Jonas in het Zonhovense Sint-Jan Berchmansinstituut. Door de mobiele set kan de jongen elke les meevolgen. Vroeger lukte dat niet omdat er één camera vast stond in het lokaal. Met de mobiele camera kan Jonas niet alleen de lessen 'volgen', hij kan ook vragen stellen en antwoorden geven, de tekening op het bord kopiëren en meedoen met toetsen.

Meer bekendheid

De minister wil Bednet ook helpen met de bekendmaking in de gezondheids- en welzijnssector. Heel wat artsen, zorgverleners of welzijnswerkers zijn nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van Bednet en stimuleren bijgevolg ouders niet voldoende om Bednet voor hun ziek kind aan te vragen.

Het internetonderwijs dat Bednet gratis aanbiedt, maakt het mogelijk dat zieke kinderen en tienermoeders die tijdelijk of langdurig niet naar school kunnen, onderwijs op afstand volgen, via de computer, rechtstreeks en in interactie met hun klas.