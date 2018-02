Batibouw: dit zijn nieuwe snufjes

Meer doen met minder ruimte is een van de grote thema's op Batibouw, de grootste bouw- en renovatiebeurs van het land. Die is vandaag open gegaan voor mensen uit de sector. Zaterdag gaat het open voor het grote publiek. Vorig jaar zijn er 300.000 bezoekers geweest, dit jaar hopen de organisatoren even goed te doen. Wij tonen alvast enkele nieuwe snufjes.

In het geconnecteerde huis van Samsung zijn echt alle apparaten met elkaar verbonden via wifi en bluetooth. Zo heb je de geconnecteerde deurbel, de view inside-frigo en de speciale douche met een prijskaartje van 13.000 euro.

Batibouw, de grootste bouw-, renovatie- en interieurbeurs in België loopt nog tot en met 4 maart in Brussels Expo.

