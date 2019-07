BAS doet uitspraak: KV Mechelen en Waasland Beveren degraderen niet

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft vandaag geoordeeld dat KV Mechelen en Waasland Beveren niet degraderen na het matchfixingdossier. Eerder oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep dat KV Mechelen moest degraderen naar 1B. Waasland Beveren ging toen vrijuit. Beerschot en Lokeren treden daardoor aan in 1B.

In het dossier rond de matchfixing werd KV Mechelen eerder al door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond veroordeeld tot degradatie, Waasland-Beveren ging toen vrijuit. Door de beslissing zou KV Mechelen geen Europees voetbal mogen spelen en mag het volgend jaar ook niet deelnemen aan de Beker van België.

Maar de club ging in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). "Er zijn een aantal zeer fundamentele punten door ons opgeworpen en die ons inziens ten onrechte genegeerd en waar er onvoldoende gehoor aan gegeven is. We hebben een sterke zaak, maar de manier waarop ze nu beslecht is, is slechts op basis van enkele willekeurige stukken", klonkt het toen bij advocaat Joris Van Cauter.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) oordeelde nu dat zowel KV Mechelen als Waasland Beveren vrijuit gaat in de matchfixing zaak. Beide ploegen moeten niet degraderen en starten de volgende competitie dus in 1A. Bijgevolg starten Beerschot en Lokeren volgend voetbalseizoen in 1B.

Lokeren

Lokeren legt zich niet neer bij de beslissing van het BAS en dient een miljoenenclaim in tegen de voetbalbond.