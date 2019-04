Bart De Wever niet opgezet met asielcentrum vlak aan zijn huis

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is niet akkoord met de komst van een tijdelijk asielcentrum in Deurne. “Antwerpen doet al ongelofelijk veel, veel meer dan elke andere gemeenten in Vlaanderen", zegt De Wever. Dat het centrum vlak bij zijn huis komt, is irrelevant, zegt hij.

Fedasil zal begin mei 120 vluchtelingen onderdak bieden in het voormalige klooster van de Zusters van het heilige Hart langs de Herentalsebaan in Deurne. In het centrum zullen asielzoekers met een handicap samen met hun gezin kunnen verblijven.

Dat dat klooster op slechts honderd meter van het huis van de burgemeester ligt, doet hier niet ter zake volgens De Wever. “Ik ben net zo goed gewoon een burger. Mijn grootste zorg gaat uit naar ons sociaal systeem dat nog maar eens onder drukt komt te staan. Die mensen hebben zorg nodig, de kinderen zullen naar school moeten terwijl er al een capaciteitstekort is en ook het OCMW zal er heel wat klanten bij krijgen", zegt hij.

Hoelang het tijdelijk open opvangcentrum er zal zijn, weet het kabinet van de burgemeester niet. Het klooster werd opgekocht door een projectontwikkelaar, die er waarschijnlijk andere plannen mee heeft dan een asielcentrum te maken.

"Het kan blijkbaar niet snel genoeg gaan"

Sinds Theo Francken een stap opzij zette als staatssecretaris van Asiel en Migratie, stelt de burgemeester vast dat er een beleid wordt gevoerd waarin Antwerpen niet gespaard wordt. “Antwerpen doet al ongelofelijk veel, veel meer dan elke andere gemeenten in Vlaanderen", zegt De Wever. "En dus had Theo Francken gezegd dat we niet ook nog een asielcentrum moesten openen. Maar ik heb telefoon gekregen van mevrouw De Block, eergisteren, zeggende dat ze dat wel overweegt. Ik heb haar gezegd dat wij al heel veel doen. Ze zou iemand sturen om het uiteen te zetten. Het bleek iemand te zijn die gewoon kwam zeggen dat het een voldongen feit is."

Volgens De Wever kan de stad weinig tegen die beslissing ondernemen. "Er komt een asielcentrum in Antwerpen, het kan blijkbaar niet snel genoeg gaan", verwijt hij minister De Block. Maggie De Block is niet onder de indruk van de uithaal.