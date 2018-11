Bart De Pauw wil weten wie onderzoek tegen hem startte

Televisiemaker Bart De Pauw wil weten wie aan de basis lag van het onderzoek tegen hem. Hij wil daarvoor verzegelde enveloppen met getuigenissen aan de preventieadviseur van de VRT inkijken, maar de VRT weigert. De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen boog zich gisteren achter gesloten deuren over de zaak en neemt op 23 november een beslissing.

De Pauw noch zijn advocaat waren aanwezig bij de behandeling van de zaak, waarbij enkel het parket en de VRT partijen zijn. De Pauw zelf zit momenteel in het buitenland en wil niet reageren, volgens z'n advocaat om de sereniteit in het onderzoek te bewaren.

Verschillende vrouwen hadden anoniem bij de vertrouwensadviseur van de VRT getuigd over ongepast gedrag van De Pauw. De wet voorziet in dergelijke gevallen een regel van beroepsgeheim. Maar nu vraagt De Pauw om die regel te doorbreken, en daartegen verzet VRT zich.

Samenwerking gestopt

De zaak tegen Bart De Pauw brak een jaar geleden uit toen bekend werd dat de VRT de samenwerking met de televisiemaker per direct had stopgezet. De Pauw kwam zelf met een videoboodschap naar buiten waarin hij zei niet te weten waarover het ging en zich nooit had bezondigd aan fysieke aanranding. De klachten zouden gaan over flirterige sms'jes. Verschillende vrouwen meldden zich nadien met soortgelijke verhalen.

Het onderzoek tegen De Pauw zit in een eindfase maar er moet eerst een beslissing genomen worden over de vraag tot inkijken van de verzegelde documenten alvorens het voor de raadkamer kan komen voor eventuele verwijzing naar een correctionele rechtbank. Op 23 november wordt de beslissing bekendgemaakt. Indien de stelling van de VRT gevolgd wordt, wordt verwacht dat het dossier snel voor de raadkamer in Mechelen zal komen.