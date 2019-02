In de zaak van de tunnelroof in Antwerpen is de tweede verdachte, die gisteren werd opgepakt, aangehouden. Intussen heeft de politie vandaag een derde verdachte opgepakt.

Het gaat om mannen van 28 en 45 jaar oud van Georgische afkomst. De man die eerder al werd opgepakt en aangehouden, is een Belg van Georgische afkomst.

Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel buit er werd gemaakt bij de bankroof op het BNP Paribas Fortis-kantoor op de Belgiëlei in Antwerpen.