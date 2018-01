Banken sloten vorig jaar 203 kantoren

De vier Belgische grootbanken schrapten vorig jaar opnieuw 203 kantoren, het grootste aantal sinds de financiële crisis. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Ook dit jaar komt er een grote sluitingsgolf.

In 2017 sloten KBC en ING evenveel kantoren: 69 om precies te zijn. Bij ING mag dat niet verbazen, aangezien zij in oktober 2016 groots aankondigden dat ze veel vestigingen gingen sluiten. Bij KBC is het aantal wel enigszins verrassend: de bank sloot in stilte hetzelfde aantal kantoren.

Ook de andere grootbanken hebben het afgelopen jaar het mes in hun filialen gezet, zij het minder sterk. BNP Paribas Fortis schrapte 40 kantoren, bij Belfius verdwenen er 25. Samen sloten de grootbanken vorig jaar dus 203 kantoren. Dat zijn er precies evenveel als in 2016.

Een historisch record is dat cijfer niet. Begin jaren 2000 sneuvelden in ons land jaarlijks 800 tot 1000 kantoren als gevolg van veelvuldige fusies.

Nieuwe sluitingsgolf

Dit jaar komt er trouwens opnieuw een sluitingsgolf. ING kondigde aan dat het slechts 650 kantoren wil overhouden. Om dat streefcijfer te halen, moeten nog 472 kantoren dicht. Vooral de kleinere Record Bank-kantoren moeten het gelag betalen.

Als ook de andere grootbanken op hun elan van vorig jaar doorgaan, verdwijnen er dit jaar in ons land meer dan 600 kantoren. Dat is meer dan de voorbije drie jaar samen.

Redenen van sluiting?

KBC en ING zeggen dat ze met de kantoorsluitingen vooral de klant volgen, omdat die voornamelijk digitaal wil bankieren en niet meer zo vaak achter fysieke klantenafspraken vraagt. Maar Bjorn Cumps, professor bij Vlerick, ziet ook nog een andere redenen voor de sluitingen.

“De marges staan onder druk en dan kijkt men naar de grootste kostenpost. Dat zijn nog altijd de kantoren. Door nieuwe regelgeving en door de digitalisering heeft men middelen nodig om te investeren", zegt hij in de kranten van Mediahuis.