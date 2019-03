Banken lanceren flitsbetalingen: dit gaat het u kosten

Het heeft enkele maanden langer geduurd dan verwacht, maar nu is het toch zo ver: de banken lanceren instantbetalingen. Dat meldt bankenfederatie Febelfin. Bij zestien banken zullen klanten geld binnen enkele seconden op de rekening van de tegenpartij kunnen laten verschijnen. Dat zal niet voor iedereen gratis kunnen.

De invoering van de supersnelle betalingen was aanvankelijk gepland voor november 2018. Later werd dat "begin 2019" en nog later "het voorjaar". Nu is het dus zo ver. De klassieke overschrijving verdwijnt niet met de lancering van de instantbetalingen. Het gaat om een extra dienst.

Het grote verschil met de klassieke overschrijving is dat flitsbetalingen de klok rond mogelijk zijn, ook op feestdagen en in het weekend. De deelnemende banken zijn Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & Co, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels en vdk bank.

Andere banken, waaronder AXA Bank, zullen de dienst in de toekomst aanbieden. Toch zullen nog niet alle klanten van de deelnemende banken er meteen gebruik van kunnen maken in alle omstandigheden, zo blijkt uit een rondvraag bij de grootbanken.

Hier krijgt u een overzicht van de banken die de instantbetalingen aanbieden en hoeveel het kost:

KBC

Wanneer: vanaf vandaag, geen proefperiode

Voor wie: enkel voor klanten met een plus-rekening of een zakelijke rekening

Kost: gratis en dus automatisch

Belfius

Wanneer: enkel in bankkantoor voorlopig, 2e helft van maart andere elektronische kanalen

Voor wie: particulieren én bedrijven

Kost: 1.25 euro per transactie

ING

Wanneer: testfase bij particulieren, nu een kleine groep, wordt uitgebreid

Voor wie: particulieren en bedrijven

Kost: gratis voor particulieren, 5 euro + btw per transactie voor bedrijven.

Opmerking: bedrijven kunnen nu al gratis een spoedbetaling doen. Wie voor 14.30 uur overschrijft, krijgt het dezelfde dag overgeschreven, dat kost niks

BNP Paribas Fortis

Wanneer: starten vandaag enkel voor bedrijfsklanten

Voor wie: bedrijfsklanten, particulieren pas later, ontvangen kan al wel

Kost: nu gratis, vanaf 1 april 50 cent per transactie

Argenta:

Wanneer: kleine groep testers die later wordt uitgebreid

Voor wie: particulieren, want Argenta heeft geen bedrijfsklanten

Kost: gratis en automatisch

Crelan

Wanneer: nu in testfase, betalingen ontvangen is nu al mogelijk voor iedereen, betalingen uitvoeren zal mogelijk zijn in de loop van april

Voor wie: voor alle klanten via de digitale kanalen (myCrelan en mobile)

Kost: daarover zullen ze communiceren van zodra de service beschikbaar is



Bank de Kremer

Wanneer: in de loop van deze maand geleidelijk aan ingevoerd, vanaf 1 april voor iedereen

Voor wie: iedereen

Kost: gratis



Bank J. Van Breda & C°

Wanneer: in de loop van deze maand geleidelijk aan ingevoerd, vanaf 1 april voor iedereen

Voor wie: iedereen

Kost: gratis



Fintro

Wanneer: starten vandaag enkel voor bedrijfsklanten

Voor wie: bedrijfsklanten

Kost: nu gratis, vanaf 1 april 50 cent per transactie

Bank Nagelmackers

Wanneer: nu in testfase, betalingen ontvangen is nu al mogelijk voor iedereen, betalingen uitvoeren zal mogelijk zijn voor iedereen vanaf 18/3

Voor wie: alle cliënten met een spaar- of zichtrekening bij Bank Nagelmackers

Kost: gratis