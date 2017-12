Babyvoeding wordt teruggeroepen

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft beslist in Frankrijk geproduceerde babyvoeding meteen uit de handel te laten nemen wegens mogelijke besmetting met salmonella. Het gaat om voeding specifiek bestemd voor kinderen met de stofwisselingsziekte phenylketonurie (PKU) van het merk Taranis NoPhenyl. De voeding wordt uitsluitend via apotheken verdeeld.

De producten hebben de lotnummers 17C0012851, 17C0013308, LO20181003, LO20190117 en LO20190221. De apotheken zijn op de hoogte gebracht. Consumenten wordt gevraagd de betrokken producten niet (meer) te gebruiken en terug te brengen naar de apotheek.

De Franse autoriteiten kregen begin december signalen over jonge kinderen die ziek geworden waren na het verbruiken van melkpoeder geproduceerd door de Franse firma Lactalis Nutrition Santé (LNS), zo legt het voedselagentschap in een mededeling uit. "Na onderzoek hebben onze Franse collega's bevestigd dat er een link is tussen die besmettingen bij kinderen en het gebruik van deze producten van de groep LNS. In het productieproces is een contaminatie met de bacterie Salmonella Agona vastgesteld."

Behalve Frankrijk en België zijn in Europa ook Nederland, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Roemenië en Slovenië betrokken.

Symptomen

Salmonella Agona is een minder gevaarlijk type van salmonella, aldus het FAVV, maar ouders dienen toch aandachtig te zijn en een arts te consulteren als hun kind de volgende symptomen vertoont: diarree (soms met bloedverlies), braken, hoofdpijn, koorts en buikpijn. De symptomen duiken over het algemeen drie dagen na de inname van het besmette product op.

Revogan, een groothandel in dieetvoeding en farmaceutische producten die in Drongen gevestigd is, liet weten dat het producten verdeeld heeft van de loten babyvoeding die mogelijk besmet zijn met Salmonella Agona. Het bedrijf preciseert dat het om Taranis Nophenyl voor zuigelingen in blikken van 400 gram gaat en om Taranis Nophenyl voor kinderen van 1 tot 8 jaar in dozen met 15 zakjes van 34 gram. De voeding wordt bij terugbrenging naar de apotheek terugbetaald. Consumenten kunnen voor meer info mailen naar info@regovan.be.