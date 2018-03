Babylijkje gevonden in reistas in Lanklaar

Het parket is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waarin een baby in het Limburgse Lanklaar om het leven is gekomen. Afgelopen zaterdag werd het lichaampje van het kind ontdekt in een reistas. De 23-jarige moeder zit in de cel op verdenking van doodslag.

De vrouw, die al moeder is van twee kinderen, zou tijdens de krokusvakantie bij haar ouders thuis bevallen zijn van haar kindje. Ze was er blijkbaar in geslaagd haar maandenlange zwangerschap te verbergen voor haar omgeving. Na de bevalling zou ze haar kindje om het leven hebben gebracht en het lichaampje verstopt hebben.

De grootvader ontdekte voorbije zaterdag het babylijkje in zijn huis en verwittigde de politie. Het parket van Limburg vorderde een onderzoeksrechter. Die besloot om de vrouw gisteren aan te houden en op te sluiten.

In de cel

Het parket wil verder geen commentaar geven, “gelet op het delicate karakter van de gebeurtenissen”. Ook advocate Joke Feytons, die de vrouw bijstaat, wenst geen commentaar te geven over de zaak. De vrouw moet komende vrijdag voor de raadkamer in Tongeren verschijnen.