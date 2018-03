Baby zwaargewond na ruzie op trouwfeest

In Laakdal, in de Antwerpse Kempen, is zaterdagavond een baby van zes maanden zwaargewond geraakt bij een incident op een trouwfeest. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen bevestigt het verhaal.

De stiefvader, geen onbekende voor het gerecht, zou het kindje tijdens zijn eigen trouwfeest hebben verwond toen hij door het lint ging op het einde van het feest. De baby kwam tijdens het incident op de grond terecht en hield er een hersenbloeding aan over. Intussen zou het kindje wel buiten levensgevaar zijn.

De stiefvader werd opgepakt en zit in de cel op verdenking van kindermishandeling.