Baby kritiek na mogelijke mishandeling

In Luik is eind vorig week een baby van zeven weken in levensgevaar opgenomen. Het kind vertoont ernstige schedelletsels en sporen van slagen. Er zijn vermoedens dat de zuigeling werd mishandeld in Andenelle (Andenne), bericht L'Avenir. Volgens het parket van Namen is er een onderzoek geopend, maar voorlopig is niemand opgepakt.

Het waren buren die verontrust over de gezondheidstoestand van het kind de spoeddiensten opbelden. Er loopt sinds vrijdag een onderzoek naar de zaak. Er worden een aantal verhoren voorzien, onder meer van familieleden.

Een wetsgeneesheer is ter plaatse gestuurd om het kind te onderzoeken. "De baby draagt inderdaad tekenen van slagen die voeren naar een vermoeden van een ernstig geval van mishandeling", citeert de krant de substituut.