In Antwerpen heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) vandaag na zijn skivakantie een bezoek gebracht aan de pasgeboren baby die vorige week was achtergelaten in de inkomhal van een appartementsgebouw in het centrum van de stad. Dat meldt zijn kabinet.

De Wever is als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn voorlopig officieel voogd van de vondeling. Het kindje kreeg in het ziekenhuis de naam 'Arthur' en De Wever gaf daarvoor zijn goedkeuring.

