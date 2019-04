Baas GO! onderwijs onder vuur omdat ze spreekt over 'lentevakantie'

De grote baas van het Gemeenschapsonderwijs Raymonda Verdyck ligt onder vuur omdat ze op twitter haar collega's en leerlingen een prettige "lentevakantie" wenst.

Heel wat mensen vinden het onnodig om de naam van de vakantie aan te passen. Op korte tijd kwamen honderden reacties binnen van mensen die niet begrijpen waarom Verdyck de naam van de vakantie aanpast.

Verdyck zelf reageert in een persbericht: "We zijn erg verrast door de heisa die ontstaan is na de tweet. Mensen moeten daar niet meer achter zoeken dan wat het is. Gewoon een tweet om de mensen en collega’s een prettige vakantie en fijne lentedagen te wensen. Het is zeker niet zo dat de term paasvakantie niet meer gebruik kan of mag worden."