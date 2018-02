Ayari is karig met informatie

In het Brusselse justitiepaleis is iets voor negen uur het proces van start gegaan over de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in de Driesstraat, in Vorst. Het is meteen het eerste proces waarop mensen terechtstaan die direct betrokken waren bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Welke rol Salah Abdeslam bij die aanslagen heeft gespeeld, is min of meer bekend. Het juiste aandeel van Sofien Ayari en de omgekomen Mohamed Belkaïd is minder duidelijk. Het grootste deel van de voormiddag werd besteed aan de ondervraging van Ayari. Die was karig met informatie

Beide beschuldigden werden iets voor 09.00 uur de zaal binnengeleid. De advocaten van de Tunesiër Ayari hadden een tolk gevraagd maar Ayari zelf liet weten die niet nodig te hebben. Hij spreekt naar eigen zeggen voldoende Frans. Na een korte discussie werd beslist om de tolk toch de eed te laten afleggen voor het geval dat nodig mocht zijn.

Wapens

Het grootste deel van de voormiddag werd besteed aan de ondervraging van Ayari over diens terugreis vanuit Syrië naar België en zijn verblijf in de Driesstraat. Ayari bleef echter heel karig met informatie en hij weigerde te antwoorden op een hele reeks vragen. Af en toe schakelde hij de tolk in. Over het juiste verloop van de reis wenste Ayari bijvoorbeeld weinig tot niets te zeggen. Ook over zijn verblijf in de Driesstraat, bleef hij weinig spraakzaam. Hij zei niet te weten waar de wapens die er werden aangetroffen, vandaan kwamen. Hij liet wel min of meer uitschijnen dat de wapens van Belkaïd afkomstig waren.

Over IS: “Niet eens met alles”

Op de vraag hoe hij zijn dagen doorbracht in het appartement, antwoordde hij: "Niets speciaals". Hij had er naar eigen zeggen geen gsm, geen auto, maar wel een tablet. Ayari liet wel weten dat hij het niet eens is met alles waar Islamitische Staat voor staat. Op vraag wat zijn standpunt is over IS, antwoordde Ayari via zijn tolk: "Hangt af van verschillende factoren, maar met sommige politieke standpunten ben ik het niet eens".

Terugkeren naar Syrië

Gevraagd om uit te leggen waarmee hij dan wel akkoord gaat wat IS betreft, antwoordde Ayari dat hij het bijvoorbeeld wel eens is met de strijd tegen de Syrische president Bashar al-Assad. De rechter wilde ook weten wat Ayari van de aanslagen van IS vond in Europa. "Ik heb daar niet aan deelgenomen, de daders van die aanslagen moeten zich daar maar over uitspreken. Ik wilde gewoon terugkeren naar Syrië", was het antwoord. "Om je aan te sluiten bij IS?". "Ik had geen alternatief dan terug te keren. Ik zou IS vervoegen, ja". De ondervraging van Ayari was rond elf uur afgelopen.