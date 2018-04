Avondspits zeer vroeg op gang

Het is uitzonderlijk druk op de Vlaamse wegen, zo staat er omstreeks 16.00 uur al 170 kilometer file. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum aan VTM NIEUWS. Door het goede weer willen vele mensen vroeger aan hun weekend beginnen.

Zo is het bijzonder druk op de Brusselse en Antwerpse ring, maar ook richting kust begint het dicht te slibben. Zo staat er heel veel verkeer op de E34 in Assenede en door een ongeval in Merelbeke is het ook druk op de E40 naar Gent.

"Wie de weg op moet, houdt het best rekening met vertragingen", zegt Peter Bruyninck van het Vlaamse Verkeerscentrum.

Stevige vrijdagavondspits vandaag. Nu al 170km file op onze snelwegen. Oorzaak? Druk verkeer, waarbij de voorbije uren al tal van incidenten gebeurden. Daarnaast zorgen het mooie weer én het vooruitzicht van een zonnig weekend voor extra verkeer op de weg. pic.twitter.com/W4Fiv742H1 — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) April 20, 2018

Foto: archief