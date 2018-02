Avondspits in de soep na reeks ongevallen?

De avondspits dreigt erg moeizaam te verlopen door verschillende ongevallen. Zo veroorzaakt een ongeval op de buitenring van Brussel de nodige hinder en ook de wachttijden op de Antwerpse ring lopen op door verschillende botsingen. "Als pendelaar ben je beter voorbereid", zegt woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum, Peter Bruyninckx, aan VTM NIEUWS.

In de namiddag vond er een ongeval plaats op de Brusselse buitenring ter hoogte van Jette. Meteen stond er file vanaf Strombeek-Bever. “Het gaat er zeer moeilijk en er zijn hoge wachttijden. Dat zet de toon voor de avondspits”, zegt Bruyninckx.

In Antwerpen

Ook in Antwerpen ligt het verkeer in de knoop door een reeks ongevallen. Daardoor is het erg moeizaam op verschillende plaatsen op de Antwerpse ring en ook op de toekomende snelwegen.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt de automobilisten in de ruime regio dan ook aan om er weg te blijven. “Het is er al de hele dag zeer druk. De avondspits is intussen al op gang gekomen, dus in het Antwerpse mogen we ons zeker aan een stevige avondspits verwachten”, zegt Bruyninckx.