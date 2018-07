Avondspits al om 11.30 uur begonnen

Het was voorspeld, en het lijkt nu ook uit te komen: de avondspits is op deze WK- en vakantievrijdag al bijzonder vroeg op gang gekomen. Al vanaf 11 uur begon de filebarometer stevig op te lopen, na een bijzonder rustige ochtendspits, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

“Wat een zalig rustige vrijdagochtendspits! Maar is het misschien stilte voor de storm?”, tweette Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum vanmorgen nog. En inderdaad.

Door het goeie weer, de start van het bouwverlof, het begin van de vakantie in Zuid-Nederland en uiteraard de WK-wedstrijd tegen Brazilië vanavond is de avondspits vandaag uitzonderlijk vroeg begonnen. Rond half twaalf al begon de filebarometer te stijgen, en verwacht wordt dat daar in de loop van de namiddag nog flink wat kilometers bijkomen.

Rond 12 uur stond er op de Vlaamse hoofdwegen al 80 kilometer file. Vooral rond Antwerpen en op de E40 richting Brussel vanuit Oost-Vlaanderen gaat het traag.

We zijn vertrokken! Half 12 op de vrijdag voor het bouwverlof: onze filebarometer begint stilaan stevig op te warmen... pic.twitter.com/a8K5Ngt9iO — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 6 juli 2018

Bijzonder druk Europees verkeersweekend

Ook mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwde eerder deze week al voor een bijzonder druk weekend. Niet alleen op de Belgische wegen, maar ook op de Europese. Dit zijn de grootste knelpunten volgens VAB:

Duitsland

In Duitsland vertrekt praktisch heel het noorden van het land op vakantie. Wie vanuit België door het noorden van Duitsland moet, moet hier rekening mee houden. Vooral de snelwegen rond Berlijn en Hamburg zullen de grootste knelpunten worden.

• A1 Osnabrück – Bremen – Hamburg (hier wordt ook gewerkt in beide richtingen bij Osnabrück)

• A3 Keulen – Frankfurt – Neurenberg (werken tussen Wüzrburg en Neurenberg tot 23 augustus)

• A5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel (knelpunten bij Karlsruhe, Heidelberg en Weil am Rhein)

• A7 Flensburg – Hamburg (knelpunt bij Hamburg)

• A7 Würzburg – Ulm – Füssen (knelpunten tussen Kempten en Füssen)

• A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

• A9 Neurenberg – München

• A61 Mönchengladbach – Koblenz

• A99 ringweg München

Frankrijk

Hoewel de zomervakantie hier ook begint en de eerste Fransen zich opmaken om te vertrekken, zijn het vooral de Belgen en de Zuid-Nederlanders die door Frankrijk rijden op weg naar het zuiden of naar Spanje. De echte vakantie-uittocht begint hier pas volgend weekend met de Nationale Feestdag van 14 juli. Opgelet: dit weekend start wel de Tour de France, die in de regio rond de Vendée in West-Frankrijk voor hinder kan zorgen op lokale wegen.

• A7 Lyon – Orange : van 7u tot 17u tussen Vienne en Orange

• A6 Parijs – Lyon : van 9u tot 12u ter hoogte van Villefranche

• A9 Montpellier – Perpignan : van 9u tot 16u

• A10 Parijs-Bordeaux: van 9u tot 15u bij Orléans, Poitiers, Niort en Bordeaux

Oostenrijk

In Oostenrijk verwacht VAB morgen druk verkeer richting het zuiden. De grootste knelpunten zijn de grensovergangen met Duitsland. Het grootste knelpunt in Oostenrijk is de laatste jaren de B179 Fernpassstrasse bij de grenstunnel in Füssen en de Lermoosertunnel. Daarnaast is ook de A10 Salzburg – Villach een knooppunt en dan vooral bij de Katschberg- en de Tauerntunnel.

• Vanuit Duitsland: grenstunnel bij Füssen (B179)

• Vanuit Duitsland: bij Kufstein (A12)

• Richting Italië: Brenner Autobahn (A13)

• Richting Slovenië: Karawankentunnel (A11 Villach – Ljubljana)

Zwitserland

In Zwitserland begint de vakantie in verschillende grote kantons. Vooral morgen zal het daardoor zeer druk zijn aan de Gotthardtunnel. Wachttijden zouden hier kunnen oplopen tot drie uur. In de Gotthardtunnel wordt het verkeer met verkeerslichten geregeld om te voorkomen dat er files in de tunnel ontstaan.

• A1 Bern – Zürich – Winterthur

• A2 Bazel – Luzern – Gotthard – Chiasso

• A13 St. Margrethen – Sargans – Bellinzona (bij San Bernardinotunnel)