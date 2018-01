Aviapartner: vakbonden bereiken akkoord, nachtploeg aan de slag

De vakbonden hebben een akkoord bereikt met bagageafhandelaar Aviapartner. "We hebben bericht gekregen dat de nachtploeg aan de slag gaat", zegt Florence Muls van Brussels Airport aan VTM NIEUWS.

"We hebben een akkoord bereikt waarin onder andere staat dat er extra aanwervingen moeten gebeuren", legt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB uit. "Tijdelijke contracten worden omgezet naar vaste contracten en interim-contracten worden omgezet naar tijdelijke contracten." In het akkoord worden de maaltijdpauzes ook gegarandeerd, en er komt toezicht op een evenredige verdeling van de werklast.

Achtergelaten bagage "Vanaf morgen zal alles opnieuw normaal verlopen", verzekert Muls van Brussels Airport. "De achtergelaten bagage zal de komende dagen behandeld worden. We vragen passagiers om daarvoor niet zelf naar de luchthaven te komen, maar te wachten tot met hen contact opgenomen wordt."

Rond negen uur deze ochtend legden de werknemers van het afhandelingsbedrijf spontaan het werk neer. Redenen: het personeelstekort, het tekort aan materiaal en het gebrek aan duidelijkheid over de manier waarop een nieuwe klant moet worden afgehandeld. De vluchten die door Aviapartner afgehandeld werden, vertrokken de hele dag zonder bagage en vaak ook met vertraging.

*UPDATE* Aviapartner strike: agreement has been reached. Return to normal handling activity as from tomorrow Saturday. Passengers affected by today's strike are requested NOT to come to the airport to recover their luggage, but to wait for their airline to contact them.