Aviapartner in slechte financiële papieren

Aviapartner verkeert in financiële ademnood. De verliezen stapelen zich op en de bagageafhandelaar draagt veel schulden mee. Dat blijkt uit de jaarrekeningen van het bedrijf over het boekjaar 2017.

De Belgische tak van Aviapartner legde de jaarrekening van het boekjaar 2017 neer op 19 oktober. Daaruit blijkt dat het bedrijf vorig jaar een netto verlies van 2,842 miljoen euro heeft geleden. In het boekjaar 2016 bedroeg het verlies 5,649 miljoen euro. De omzet groeide tot 61,5 miljoen euro, een beter resultaat dan in 2016. Het is vooral de hoge schuldenlast die Aviapartner achtervolgt.

De jaarrekening leert dat het bedrijf eind vorig jaar voor ruim 49 miljoen euro aan schulden had en een verlies van meer dan 24 miljoen euro overdraagt. Als belangrijkste redenen worden de zware concurrentie op Brussels Airport en de financiële crisis van 2008 aangehaald.

Het Amerikaanse HIG Capital, dat in 2014 de grootste aandeelhouder werd, heeft nog niet voor een omslag kunnen zorgen. Alleen in 2015 was het bedrijf winstgevend. Sinds 2016 zijn de resultaten weer slechter. Het eigen vermogen steeg in 2017 met 6.010 euro tot 1.655.731 euro maar Aviapartner beschikt over weinig marge om het financiële verlies op te vangen.