Autosalon sluit tevreden de deuren

Het autosalon in Brussel heeft de deuren gesloten. In totaal kwamen er 542.566 bezoekers over de vloer en die deden meer dan alleen maar kijken. “Alle exposanten zijn heel tevreden”, zegt Luc Bontemps, organisator van het Autosalon en voorzitter van Febiac. Opvallend is dat de grote meerderheid van de verkochte wagens benzinewagens zijn.

75 tot 80 procent van de wagens die op het Autosalon verkocht werden, rijden op benzine. “Het is duidelijk dat benzine dit jaar goed gescoord heeft. Maar het is ook duidelijk dat de diesel Euro 6D nog altijd een toekomst heeft voor wie veel kilometers rijdt”, legt Bontemps uit. Ook de elektrisch en hybridewagens hebben het goed gedaan.

Uur langer

In totaal brachten 542.566 mensen een bezoek aan het Autosalon. Dat is meer dan op het grote salon twee jaar geleden. Gisteren waren de deuren zelfs een uur langer open omdat er nog heel wat bezoekers bleven komen.

Op de slotdag is er ook een vaste traditie. Op het moment dat de deuren sluiten, beginnen ze op alle stands te claxonneren.