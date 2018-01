Autosalon: €50.000 aan juwelen gestolen

Op het autosalon in Brussels Expo zou het afgelopen weekend voor 50.000 euro aan juwelen gestolen zijn. Dat schrijven de kranten van Sudpresse. Het parket van Brussel bevestigt dat een veertigjarige man op heterdaad betrapt werd.

Over het precieze bedrag van de buit wil het parket niets kwijt. Het bevestigt wel dat een deel van de buit nog niet terecht is. De verdachte, geboren in 1978 in Colombia, werd als dader of mededader aangehouden voor “diefstal met inbraak, insluiping of valse sleutels".

Vitrine opengebroken

"De feiten vonden zaterdagavond rond sluitingstijd plaats", zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Verschillende getuigen hoorden toen lawaai en merkten dat een man een wandvitrine van één van de stands had opengebroken en op de vlucht ging met een zak. De getuigen konden die man tegenhouden tot het veiligheidspersoneel ter plaatse kwam."

De man is intussen verhoord en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Het gerechtelijk onderzoek gaat verder. “Zo wordt onder meer nagekeken of de man alleen handelde of één of meerdere medeplichtigen had”, zegt Van Wymersch.