Auto's worden steeds langer: zelfs tot 5m

Bijna elk nieuw automodel dat op de markt komt, is groter dan zijn voorganger. Binnenkort komt de BMW X7 op de markt en die is met zijn vijf meter nog groter dan zijn voorgangers. Veel langer mogen auto's echter niet worden, want ze zijn moeilijk te rijmen met de emissie-eisen en kunnen nu nog maar net in parkeerplaatsen.

Na de X1, de X3 en de X5 pakt BMW in maart uit met de X7, een gigantische SUV. De auto zal zeven personen kunnen vervoeren en zal waarschijnlijk meer dan 85.000 euro kosten. Bovendien zal de wagen maar liefst vijf meter lang zijn, dat is zeventien centimeter langer dan de huidige grootste SUV in het gamma.

De tendens dat auto's steeds groter worden is niet enkel bij BMW merkbaar. De meest verkochte wagen in België bijvoorbeeld, de Volkswagen Golf, is nu 4,29 meter lang. De Golf is daarmee tien centimeter langer dan tien jaar geleden.

Emissie-eisen

De tijd van de kleine auto's ligt achter ons, zelfs de kleinere modellen worden groter en zwaarder. Dat bevestigt ook Mark Pecqueur, docent autotechnologie. "Het wordt ook moeilijk voor constructeurs om dat te combineren met de emissie-eisen. Een zwaardere auto vraagt meer energie om in beweging te brengen. En als we nu nog eens dertig procent onder de CO2-uitstoot moeten komen, dan wordt dat moeilijker met een zwaardere auto."

Ecologisch is de X7 dan ook niet. De reus stoot met zijn 205 gram per kilometer dubbel zoveel CO2 uit als een gewone personenwagen.

"Te kleine parkeerplaatsen"

Veel groter dan de X7 moeten auto's trouwens niet meer worden. Parkeerplaatsen bijvoorbeeld, zijn vandaag maximum 2,5 meter breed en de Belgische parkeerfederatie laat weten dat het die plaatsen niet zal aanpassen. Volgens experts kan enkel de komst van meer elektrische wagens de trend van steeds groter wordende auto's keren. Dat denkt ook Pecqueur: "Nu zie je dat er ook wel kleinere auto's komen. Zo komt volgend jaar de Micro Lino op de markt, een klein elektrisch autootje. En dat zal uiteindelijk de toekomst worden."